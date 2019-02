Richardson batte cassa

Richardson a Foschi: ''Abbiamo lavorato per il Palermo, vogliamo i soldi''

Clive Richardson risponde alle dichiarazioni rilasciate da Rino Foschi ribadendo la volontÓ di essere pagato per il lavoro svolto secondo contratto.

20/02/2019

Telenovela inglese finita? Macché. Clive Richardson risponde alle dichiarazioni rilasciate da Rino Foschi nella recente conferenza stampa, ribadendo la volontà di essere pagato per il lavoro svolto secondo contratto, accusando l’attuale presidente di aver bloccato delle operazioni che erano state autorizzate (così come le parcelle) da Emanuele Facile.

Nelle dichiarazioni rilasciate a ForzaPalermo, Richardson afferma di vantare uno stipendio di 120 mila euro, mentre Holdsworth sarebbe stato assunto alla “modesta” cifra di 140 mila euro anche per “sostituire” lo stesso Foschi.

Tra le altre dichiarazioni, Richardson afferma: “Qualsiasi fattura presentata al club è stata accordata da Emanuele Facile. Mi dispiace se questo fa arrabbiare il signor Foschi, ma sono sicuro che ha pagato se stesso lunedì. Forse potrebbe essere onesto e pagare il mio personale e me per il lavoro che abbiamo fatto. Che gli piaccia o no, abbiamo dei contratti che dovrebbero essere onorati perché avremmo potuto guadagnare soldi da altri clienti in questo periodo, invece di lavorare per il Palermo”.

