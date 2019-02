Richardson vs Facile, altro round infuocato

Sul sito della Global Futures Sports viene pubblicato un comunicato in cui Clive Richardson contrattacca a seguito delle affermazioni del comunicato rilasciato da Emanuele Facile.

Il comunicato:

“Global Futures Sport (GFS) è stata informata delle false affermazioni di Emanuele Facile alla stampa di oggi e sul sito ufficiale di US Città di Palermo.

Le affermazioni sono totalmente infondate e di natura bizzarra come provengono dal club stesso. GFS sta prendendo consulenza legale a questo proposito. GFS e Clive Richardson non erano a conoscenza della situazione finanziaria di US Città di Palermo fino alla fine di gennaio 2019.

GFS e Clive Richardson non hanno mai offerto finanziamenti a questo progetto e non hanno mai dichiarato che avrebbero raccolto alcun finanziamento di sorta.

Siamo una società di consulenza sportiva, il signor Emanuele Facile, Corrado Coen e altri sono coinvolti nel settore dei servizi finanziari, noi non lo siamo. GFS è stato presentato al progetto per l’acquisizione di US Città di Palermo da parte di Dominic White e Corrado Coen il 12 novembre 2018, quando li abbiamo incontrati quella sera a cena a Milano."