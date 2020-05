Palermo calcio

Sagramola: ''Il Palermo vuole la serie B''

Rinaldo Sagramola, amministratore delegato del Palermo ha fatto il punto della situazione in vista della prossima stagione, al 99% in Serie C.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/05/2020 - 10:22:26 Letto 406 volte

Rinaldo Sagramola, amministratore delegato del Palermo, è stato intervistato da Salvatore Geraci per il Corriere dello Sport e ha fatto il punto della situazione in vista della prossima stagione, al 99% in Serie C (manca solo l’ufficialità).

L’a.d. rosanero ha le idee chiare per l’anno prossimo: “Vogliamo tentare subito la doppietta. Il nostro obiettivo è quello di campionati ambiziosi. Potremmo ritrovarci avversari come Bari, Catania, aspettiamo di vedere che fine farà, Catanzaro…”.

E a chi pensa già al Palermo in Serie B l’anno prossimo, per via dei tanti fallimenti e dei titoli che i rosa possono vantare, Sagramola dice: “Impossibile immaginare uno scenario apocalittico come quello che qualcuno ipotizza”.

E Pergolizzi: “Con l’allenatore ragioneremo a tempo opportuno. Ci incontreremo e tireremo le somme”. Sul futuro: “Puntiamo alla costruzione del centro sportivo, abbiamo due/tre opzioni per il terreno”.

Sagramola parla anche delle modalità di riapertura del “Barbera” per gli allenamenti individuali facoltativi: “Immaginate lo stadio come un parco privato, aperto all’uso dei ragazzi, dalle 10 alle 12. Con la garanzia di un presidio medico e di un membro dello staff che, dalla tribuna, controlla il programma di lavoro”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!