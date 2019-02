cessione Palermo

Salta la trattativa, Follieri si allontana dal Palermo

Dopo un'estenuante trattativa iniziata questa mattina, salta la trattativa con Raffaello Follieri.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/02/2019 - 00:03:10 Letto 354 volte

Fumata nera. Salta la trattativa con Raffaello Follieri. Dopo un’estenuante trattativa iniziata questa mattina e andata avanti per tutto il giorno, con le parti alla ricerca dell’intesa per la firma che avrebbe dovuto siglare l’accordo per la cessione del Palermo dall’attuale proprietà a Follieri, le parti hanno rotto ogni contrattazione. La trattativa sembra definitivamente tramontata.

L’ottimismo di questa mattina che sembrava trapelare in realtà non ha avuto gli esiti sperati dai tifosi. Il blitz di ieri a Palermo di Raffaello Follieri aveva illuso i tifosi rosanero che pensavano alla possibilità di un closing già per la giornata di oggi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!