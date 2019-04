playoff e playout

Serie B, ecco le date playoff

La Lega Serie B ha ufficializzato da poco le date dei playoff per il campionato 2018/19.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/04/2019 - 21:44:11 Letto 393 volte

La Lega Serie B ha ufficializzato da poco le date dei playoff per il campionato 2018/19. La prima gara è in programma il 17 maggio, mentre la finale di ritorno si giocherà domenica 2 giugno. In tutte le partite ci sarà il VAR.

Ecco il programma completo, dei playout e playoff:

Playoff

Turni preliminari

Venerdì 17 maggio ore 21 – 6a Vs 7a

Sabato 18 maggio ore 21 – 5a Vs 8a

Semifinali di andata

Martedì 21 maggio ore 21 – 6a/7a Vs 3a

Mercoledì 22 maggio ore 21 – 5a/8a Vs 4a

Semifinali di ritorno

Sabato 25 maggio ore 21 – 3a Vs 6a/7a

Domenica 26 maggio ore 21 – 4a Vs 5a/8a

Finale di andata (in casa della peggior classificata)

Giovedì 30 maggio

Finale di ritorno (in casa della miglior classificata)

Domenica 2 giugno



Playout

Gara di andata

Domenica 19 maggio ore 18 – 16a Vs 15a

Gara di ritorno

Domenica 26 maggio ore 18 – 15a Vs 16a

