Settima vittoria del Palermo Calcio, il compiacimento del sindaco Orlando

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/10/2019 - 20:15:29 Letto 366 volte

Il sindaco Leoluca Orlando oggi pomeriggio ha chiamato il presidente del Palermo Calcio, Dario Mirri, per esprimere "compiacimento per la settima vittoria consecutiva del Palermo, una vittoria che rinforza la posizione in Campionato ma soprattutto la rinnovata passione dei tifosi per i colori rosanero".

