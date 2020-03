stop serie D

Si ferma la serie D, stop immediato

No quindi alle porte chiuse, il campionato di serie D si ferma.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/03/2020 - 15:48:26 Letto 353 volte

Serie D sospesa fino al 3 aprile. Lo ha deciso il consiglio della Lega LND al termine di un incontro terminato da poco.

Nella nota si legge che “valutata la necessità di garantire in primo luogo la tutela della salute di tutti coloro che, a vario titolo, sono interessati all’attività calcistica dilettantistica organizzata dalla L.N.D, il consiglio ha deliberato di sospendere, con effetto immediato e sino a tutto il 3 Aprile 2020, l’attività organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti sia a livello nazionale che territoriale. Inoltre, ha autorizzato sin da ora il Presidente della L.N.D. ad adottare eventuali provvedimenti che si rendessero necessari all’esito di eventuali ulteriori indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie e, comunque, contenute in successivi provvedimenti legislativi”.

No quindi alle porte chiuse, il campionato di serie D si ferma. Domani invece arriverà verosimilmente lo stop anche per gli altri campionati, ovvero serie A, B e C.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!