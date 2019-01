cessione palermo

Sicindustria: ''Preoccupati per il Palermo''

''C'è forte preoccupazione per il futuro della società rosanero''. Lo dice Alessandro Albanese, vicepresidente di Sicindustria

“C'è forte preoccupazione per il futuro della società rosanero". Lo dice Alessandro Albanese, vicepresidente di Sicindustria, riferendosi alla complessa situazione societaria del Palermo calcio.

"Non sappiamo nemmeno qual è la vera proprietà del Palermo. Siamo in attesa di conoscere le valutazioni di Figc e Lega calcio - continua Albanese - se hanno accolto le credenziali della nuova società o se a rischio c'è l'iscrizione al prossimo campionato. I colori rosanero e la squadra sono patrimonio della città, non permetteremo a nessuno di sconvolgere questo equilibrio. Abbiamo l'intenzione di partecipare e di creare un azionariato popolare, ma la nostra proposta non andrà avanti fino a quando non sapremo chi sono i soci".

