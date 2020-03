coronavirus

Sospeso il turno di serie D, domenica di riposo per il Palermo

Decreto coronavirus anche per la Serie D, sospeso il prossimo turno del campionato dilettantistico.

05/03/2020

Effetto decreto coronavirus anche per la Serie D. E’ stato sospeso, infatti, il prossimo turno del campionato dilettantistico. Nessuna differenziazione tra girone settentrionale e quello meridionale. Anche il girone I, quindi, dove milita il Palermo, osserverà un turno di sospensione.

Ecco il comunicato della Lega:

“Il Dipartimento Interregionale,

- preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020; - considerato che all’art 1 lettera C è previsto espressamente che le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; - considerato che l’espletamento di tali controlli, posti a carico delle associazioni e società sportive, necessita di tempi tecnici particolari; - vista l’imminenza delle gare programmate;



DISPONE

il rinvio di tutte le gare in programma Domenica 8 marzo 2020 relative ai gironi A – E – G – H - I a data da destinarsi.



DELIBERA

L’annullamento di tutti i recuperi programmati con Comunicato Ufficiale n.106 del 3/3/2020 dall’11/3/2020 al 1°/4/2020, riservando una nuova calendarizzazione attraverso nuovo specifico Comunicato Ufficiale.



Con riserva di adottare diversi ed ulteriori eventuali provvedimenti in ottemperanza a nuove Ordinanze e/o Decreti che dovessero essere pubblicati successivamente”.

Il provvedimento assunto dalla Lega dilettanti e’ temporaneamente limitato alla prossima domenica e ciò anche in relazione al fatto che per domenica 15 marzo era già in programma una sosta di campionato motivata dallo svolgimento del torneo giovanile di Viareggio. Il Palermo domenica sarebbe stato ospite del Corigliano.

