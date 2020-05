sport amatoriale

Spadafora fissa la data per la ripartenza dello sport amatoriale come il calcetto

C'è uno spiraglio per tutti i centri sportivi che sono fermi da mesi ormai.

30/05/2020

L’Italia sta piano piano ripartendo e presto tocca anche allo sport amatoriale. Il ministro Spadafora, infatti, in un’intervista per Tg2 Post ha fissato una possibile data per la ripresa.

“Mi auguro che dal prossimo Dpcm si possa aprire tutta la parte dello sport che è ancora ferma, quella amatoriale e di base, dalle partite di calcetto ai saggi di danza”.

“Se la curva del contagio continuerà a scendere – continua – credo che tutto ripartirà dal 15 giugno“.

