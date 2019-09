nuova stagione calcistica

Spagna e Germania, tutti pronti per i nuovi campionati

05/09/2019

Tutti gli appassionati di calcio sono in fila per fare pronostici sul campionato spagnolo e tedesco. Sono state proprio la Liga e la Bundesliga ad inaugurare la stagione calcistica 2019/20 il 23 Agosto.

Le favorite rimangono ancora Barcellona e Bayern Monaco. Andiamo però a scoprire la situazione delle altre squadre per vedere quali sono le chance di scalzare dal trono i blaugrana e i bavaresi.

La lotta continua fra Real Madrid, Atletico e Barcellona.

Nel ranking UEFA, la Liga si pone al primo posto e già da qualche anno viene dominato dalla sfida eterna e inesorabile tra Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid. La competizione viene giocata a livelli altissimi anche nelle altre zone del campionato e per notarlo basta considerare il valore dei team che seguono le 3 big, ovvero Valencia e Siviglia. Entrambe hanno ottenuto ottimi risultati in Europa e non hanno nulla da invidiare alle top del resto del continente. A seguire troviamo squadre come Athletic Bilbao, Betis e Getafe che possono facilmente sorprendere gli avversari.

Anche il mercato spagnolo, come quello italiano, è stato avvincente e ha visto arrivare in Spagna numerosi famosi fenomeni e giovani talenti.

L'Atletico Madrid ha dovuto sostituire alcune partenze importanti e lo ha fatto con nomi del calibro di João Felix, definito il nuovo Ronaldo, Trippier, terzino in arrivo dal Tottenham, Felipe, Marcos Llorente e Rodrigo Moreno. Mister Simeone avrà a disposizione anche quest'anno una squadra meravigliosa pronta a dare battaglia per conquistare il gradino più alto del podio.

Il Real, nonostante alcuni acquisti importanti, non ha ancora trovato la forma e la strategia perfetta e Zidane sta faticando per far funzionare al meglio tutti i reparti. La prima del campionato fuori casa contro il Celta Vigo sarà un vero e proprio campo di prova per il Real che spera di riuscire comunque a partire in quarta.

Qualcuno potrà davvero competere con il Bayern?

Si aprono le danze del 57esimo campionato di prima divisione tedesco e anche quest'anno pare impossibile fermare lo strapotere del Bayern Monaco che, dopo aver conquistato 29 titoli, vuole utilizzare il prossimo campionato per arrotondare. L'unica cosa che potrebbe rallentare i bavaresi è il desiderio di vincere anche in Europa: il doppio impegno potrebbe finire per pesare sulle prestazioni in campionato soprattutto se in gioco ci fosse la finale di Champions League.

Il mercato estivo del Bayern è stato sconvolto dall'infortunio di Leroy Sané, stella del Manchester City e obiettivo principale dei bavaresi che hanno dovuto cambiare strategia. Gli acquisti confermati sono quelli di Pavard, Hernandez e Arp. Il debutto in campionato sarà contro l'Hertha Berlino, team che quest'anno vorrebbe raggiungere risultati importanti e tramutarsi nella sorpresa della stagione grazie al nuovo mister Covic e l'attaccante Lukebakio.

L'unico vero rivale del Bayern Monaco è il Borussia Dortmund che ha speso molto in estate per aumentare di livello. Tra i nuovi arrivi troviamo infatti Hummels, Thorgan Hazard, Brandt, Paco Alcácer e Schulz, tutti nomi importanti che daranno stabilità e forza ad una squadra con una rosa già imponente.

Le altre grandi squadre tedesche sembrano rimanere legate dal terzo posto a scendere senza nessuna vera speranza di vittoria.

Speriamo che il calcio giocato ci stupisca e sia la Liga che la Bundesliga riescano comunque ad emozionare e sorprendere i tifosi.

