Spostata la sede di Gara3, il comunicato ufficiale di Eagles Basket Palermo

La società biancorossa intende fare chiarezza su quanto avvenuto. L'incontro verrà disputato domenica 22 aprile alle ore 19 presso il Pala Tre Santi di Alcamo

In merito allo spostamento di sede del match di Gara3 della serie di semifinale playoff di Serie C, che vedrà la Eagles Basket Palermo opposta alla Virtus Euromotor Ragusa domenica 22 aprile alle ore 19 presso il Pala Tre Santi di Alcamo, la società biancorossa intende fare chiarezza su quanto avvenuto. Nel comunicato ufficiale di Eagles Basket si legge:

"Presa nota dell’indisponibilità del PalaDallaChiesa di Bagheria, abituale sede dei match casalinghi della Eagles Basket, è stata inoltrata presso il Comitato Regionale FIP [Federazione Italiana Pallacanestro, ndr] richiesta di delega per l’utilizzo della Palestra 'Pirandello', sita a Bagheria, vedendosi però quest’ultima negata.

Tale delega, è giusto sottolinearlo, è stata invece concessa per tutto l’anno ad altre società del girone siciliano, come l’Alfa Catania e lo Sport Club Gravina, che hanno così potuto disputare la propria stagione in impianti del tutto simili per conformazione alla ‘Pirandello’. Senza voler entrare in polemica con la società in questione, resta di difficile comprensione come, vista la delega negata per lo svolgimento di una Gara3 di semifinale, per gli stessi motivi sarà permesso, invece, di disputare almeno una delle gare di finale in un campo del tutto simile alla ‘Pirandello’.

La Eagles Basket Palermo, con fermezza, ritiene che in tale contesto siano stati usati due pesi e due misure, vedendosi costretta a giocare la partita decisiva dell’intera stagione ben lontana da casa, e che invece, in virtù dei risultati ottenuti in stagione regolare, avrebbe dovuto disputare sul proprio campo".

