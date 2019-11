Stadio Barbera

Stadio al Palermo? Il consiglio comunale frena

''Lo stadio è della città è fin troppo semplicistico chiedere un sì o un no alla proposta del presidente Mirri'', ha dichiarato il vicepresidente del consiglio comunale, Giulio Tantillo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/11/2019 - 09:31:06 Letto 389 volte

Il Palermo punta alla concessione del diritto di superficie e quindi alla proprietà dello stadio “Renzo Barbera” ma il Comune… frena. L’edizione odierna de “La Repubblica” analizza la situazione stadio proponendo un’intervista al vicepresidente del consiglio comunale, Giulio Tantillo.

“Lo stadio è della città – ha dichiarato Tantillo – è fin troppo semplicistico chiedere un sì o un no alla proposta del presidente Mirri. La richiesta è legittima, ma bisogna vedere non solo il progetto, ma anche gli obiettivi del club a medio e lungo termine e la potenzialità della nuova società. Solo allora si potrà valutare la concessione del diritto di superficie che, però, dovrà essere vincolata a dei paletti come per esempio proprio il mancato raggiungimento degli obiettivi”.

E Tantillo frena anche sull’eventuale progetto di restyling del Barbera: “Il progetto deve essere valutato dalle commissioni competenti, solo allora potrà approdare in aula ed essere sottoposto all’attenzione del consiglio comunale. La giunta può varare un atto d’indirizzo, ma poi l’ultima parola spetta al consiglio comunale”.

