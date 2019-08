Stadio Barbera

Stadio Barbera, visita della Commissione urbanistica

La Commissione urbanistica ha verificato le condizioni di sicurezza in vista dello svolgimento della partita amichevole di lunedì e delle successive partite di campionato.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/08/2019 - 15:02:32 Letto 351 volte

La Commissione Consiliare per l'Urbanistica ha visitato ieri, accompagnata dall'Assessore al Patrimonio Roberto D'Agostino, dal Consulente per lo Sport Carlo Vizzini e dai tecnici e funzionari dell'Ufficio Sport, lo stadio comunale "Renzo Barbera" in vista della partita di lunedì che vedrà scendere in campo per la prima volta la nuova squadra di calcio di Palermo.

La visita segue gli incontri avuti dai funzionari dell'Ufficio Patrimonio con la società Hera Hora Srl e la società sportiva SSD Palermo per la consegna delle parti dello stadio che non erano state ancora affidate e per la verifica delle condizioni di sicurezza in vista dello svolgimento della partita amichevole di lunedì e delle successive partite di campionato.

"La visita - afferma il Presidente della Commissione Giovanni Lo Cascio - è stata anche un'occasione per renderci conto dell'attuale stato della struttura, in vista della stesura della convenzione di utilizzo che dovrà essere sottoscritta dall'Amministrazione e la nuova società."

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!