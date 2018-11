Stellone: ''A Verona ottimo pari''

Roberto Stellone nel post partita di Verona salva l’atteggiamento dei suoi giocatori e il punto che in prospettiva può diventare importante per il prosieguo del campionato.

“Nell’arco di tutta la partita abbiamo giocato bene – dice Stellone – nei primi venti minuti direi anche molto bene. Abbiamo giocato solo noi e non abbiamo rischiato nulla. Con un po’ di precisione in più potevamo ottenere il massimo.

Abbiamo fatto bene contro una squadra che oltre ad avere un buon organico, si difendeva in dieci dietro la linea della palla. Dovevamo stare più attenti a non subire in contropiede, abbiamo preso gol su un errore nostro, su un fallo laterale che potevamo gestire meglio. Diciamo che dobbiamo essere più svegli. Ma nel complesso abbiamo rischiato poco e giocato tanto.

Mi è piaciuto l’atteggiamento dei ragazzi che dopo il gol subito non si sono disuniti. Dentro lo spogliatoio erano tutti tristi per il pareggio. E sembrerà strano, ma sono felice per questi segnali che sono importanti per una squadra che vuole vincere il campionato.

Questa era una partita che se fossimo andati in vantaggio si sarebbe messa in maniera diversa. Peccato, ci è mancato solo un guizzo, un po’ di precisione in più nelle conclusioni. Ma ai punti avremmo strameritato”.