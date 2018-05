calcio

Stellone pensa ai play-off: ''Possiamo farcela''

Roberto Stellone, tecnico del Palermo, si proietta verso i play-off.

28/05/2018

Roberto Stellone, tecnico del Palermo, si proietta verso i play-off: “È tutto un punto interrogativo. Sapremo dopo la prima partita se il rinvio è stato un bene o un male. Sicuramente recuperiamo un po’ di infortunati. Abbiamo lavorato molto bene. Ringrazio i medici, i fisioterapisti e tutto lo staff che stanno cercando di mettere i giocatori nelle migliori condizioni possibili. L’uno giugno ricominceremo, spero con tutti a disposizione. I ragazzi ce la stanno mettendo tutta e li ringrazio.

Vedo grande applicazione. Siamo concentrati e consapevoli dell’importanza delle prossime partite. Sono soddisfatto del lavoro. Dopo 10 mesi molto intensi nessuno sa qual è l’allenamento migliore per arrivare ad una condizione ottimale. Dobbiamo calibrare il lavoro con il riposo. Abbiamo cercato di lavorare molto sull’aspetto tattico e mentale. Domani ci sarà un’amichevole con la Primavera per simulare la settimana tipo. Nestorovski si sta allenando molto bene. Ha recuperato bene ma non avrà il ritmo partita. Ho bisogno di tutti, cambieremo 4 – 5 uomini da una partita all’altra. Con La Gumina? Può giocare con tutti. L’importante è che si giochi per la squadra”.

