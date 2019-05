palermo retrocesso

Steni Di Piazza, senatore palermitano del MoVimento 5 Stelle: ''Fermare il campionato di B''

''Fermare subito il campionato di Serie B e garantire appello al Palermo Calcio prima di svolgere i playoff'', lo ha detto il senatore palermitano del MoVimento 5 Stelle, Steni Di Piazza.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/05/2019 - 10:19:34 Letto 404 volte

“Fermare subito il campionato di Serie B e garantire appello al Palermo Calcio prima di svolgere i playoff." Lo ha dichiarato il senatore palermitano del MoVimento 5 Stelle, Steni Di Piazza.

"Riformare il calcio e tutelarlo con una legge sul conflitto d’interessi. La giustizia sportiva della FIGC ha già sbagliato la scorsa stagione, non può permettersi di sbagliare anche quest’anno nei confronti del Palermo. Il calcio è la quinta industria del Paese, non si può affrontare un caso del genere con tale leggerezza penalizzando non solo i club, ma anche i tifosi e tutto l’indotto che vi gira intorno. Il sistema calcio va totalmente rivisto, la Lega di Serie B non può escludere una squadra di calcio sulla base di una sentenza di primo grado mentre si discute già del ricorso in appello. Chi risarcirà il Palermo Calcio e i suoi tifosi per il grave danno subito se le istanze che porterà il club rosanero in tribunale saranno accolte? Ricordiamo che lo stesso organismo ha già danneggiato il club siciliano nella scorsa stagione negando una legittima promozione in Serie A riconosciuta da una sentenza."

"Prepareròun’interrogazione parlamentare - continua il senatore - per chiedere spiegazioni su questa giustizia sportiva a doppia velocità che ancora una volta è pronta a penalizzare il Palermo e i suoi tifosi, ma anche sul potenziale conflitto d’interessi della Lega B il cui consiglio direttivo che ha deciso comprende una squadra che sostanzialmente ha affossato il Palermo e salvato se stessa”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!