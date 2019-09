Speziale libero

Striscione choc al Barbera, indaga la DIGOS

Uno striscione sui cancelli dello stadio: ''Gli ultras non dimenticano, Speziale libero''. A firmare il messaggio è la Curva Nord 12.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/09/2019 - 09:09:27 Letto 377 volte

Al termine di Palermo – Marina di Ragusa, è apparso uno striscione sui cancelli dello stadio: “Gli ultras non dimenticano, Speziale libero”. A firmare il messaggio è la Curva Nord 12, gruppo organizzato della Curva Nord Superiore.

Sull’accaduto ci sono già indagini in corso da parte della Digos. Antonino Speziale, il 2 febbraio 2007, allora minorenne, fu coinvolto nell’omicidio dell’ispettore capo della polizia Filippo Raciti a seguito dei tristemente noti scontri fra gli ultras per il derby Catania-Palermo. Speziale, condannato per omicidio preterintenzionale, tornerà in libertà nel 2021 dopo che il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato la richiesta di affidamento ai servizi sociali e dichiarato inammissibili gli arresti domiciliari.

