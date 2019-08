Trail

Sulle Madonie corsa ed escursioni notturne per il Trail della Luna

Oggi e domani sulle Madonie corse ed escursioni anche in notturna per il Trail della Luna di Caltavuturo.

Pubblicata il: 24/08/2019

Sport, storia e tradizioni si intrecciano a Caltavuturo, sulle Madonie, per il Trail della Luna, una classica per la carovana del Trail Sicilia, ottavo appuntamento stagionale del Circuito Ecotrail Sicilia 2019.

Saranno le ombre della notte, nell’antico insediamento araba di Terravecchia ad accompagnare i trail runners che stasera (sabato 24) saranno impegnati nella prima delle due manche del Trail.

14 i chilometri della prova notturna con quasi mille metri di dislivello, lungo un percorso che dalle antiche masserie “della chiusa” e “di Giambretti”, porterà gli atleti alla zona archeologica di Terravecchia, fino a raggiungere i 1050 metri dell’Antico Eremo posto in cima alla Rocca di Sciara.

Domenica alle h. 08.30 del mattino, la seconda prova agonistica di 16 km.

Agonismo ma anche camminate non competitive, i walk trail ed escursioni guidate alla scoperta del paese madonita. Una festa per tutti anche per i bambini che si sfideranno nel Trail Junior e per simpaticissimi amici a quattro zampe che scodinzoleranno nel Doggy Trail a loro dedicato.

Ad organizzare l’evento, l’ASD ECOTRAILSICILIA in collaborazione con il Comune di Caltavuturo e il patrocinio dell’Assessorato risorse agricole ed alimentari della Regione Siciliana.

