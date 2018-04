vigilia di Venezia-Palermo

Tedino: ''Domani è una finale''

Così Bruno Tedino alla vigilia del match di Venezia...

Così Bruno Tedino alla vigilia del match di Venezia: “Dobbiamo pensare al nostro percorso e pensare solo al nostro percorso. Domani ci attende una battaglia. Vincere a Venezia sarebbe un mattoncino importante. Trajkovski? Penso di aver già risposto sabato: se La Gumina continua con questa umiltà e concentrazione può dare soluzioni nuove, oltre il semplice realizzatore; con Nino abbiamo magari una migliore fase di non possesso, ma non la vedo come una questione di miscela. I difensori devono essere bravi a non prendere gol, non a farli (ride, ndr.). Ci abbiamo lavorato ovviamente ma non cambia molto il discorso: i centrali hanno avuto anche delle possibilità, ma non ci aspettiamo che siano a loro a segnare. Partita bloccata in difesa? Il calcio è strano, non dobbiamo concedere ripartenze, dovremo essere equilibrati. L’apporto di Bacconi? In realtà un paio di mesi fa dissi a Valoti che avevamo bisogno di attuare un certo lavoro e avevo chiesto di avere con me il numero dal punto di vista didattico. Era da tempo che chiedevo questa figura: non è solo un tattico ma sa trasferire le informazioni e la cultura calcistica. Ci può dare una grande mano e qualcosa in più per completare il nostro lavoro. A me interessava parlare della partita del Venezia: è una miglioria offerta dalla persona più competente in circolazione, per trovare un quid in più. Ovviamente non ha la bacchetta magica, ma nel lavoro quotidiano possiamo migliorare qualcosina”.

