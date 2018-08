ottimismo e mercato

Tedino: ''Il Palermo ha carattere''

Le parole dell'allenatore del Palermo sul nuovo campionato di Serie B alle porte. E sui rosanero ''scontenti'' del mercato ha le idee chiare...

di Marco Gullà | Pubblicata il: 24/08/2018 - 12:58:45 Letto 373 volte

"Sono convinto che chi andrà in campo farà bene. Sono molto, ma molto soddisfatto di quello che stiamo facendo. Sono fiducioso, vedo come si allenano i ragazzi. Vedo una squadra che ha all'orizzonte un grande obiettivo e quando c'è un grande obiettivo sono convinto che si deve fare tutto per raggiungerlo. Sarà una battaglia dura soprattutto all'inizio, sul campo di una squadra che avrà ventimila spettatori dalla propria, ma noi abbiamo fatto un lavoro eccellente e sono rimasti giocatori che ci daranno un ottimo contributo". Così l'allenatore del Palermo, Bruno Tedino.

A proposito dei vari Struna, Nestorovski, Rispoli e degli altri scontenti che potrebbero ancora lasciare il Palermo, Tedino spiega che si occupa solamente di allenare i giocatori che ha a disposizione. I discorsi di mercato non lo riguardano. "Quelli che ci sono - afferma - sono giocatori del Palermo, mi interessa se si suda la maglia, se chi viene al campo lavora duramente. Vedo un gruppo che vuole arrivare al suo obiettivo. È normale che qualcuno si era fatto l'idea di non restare. Ma adesso è importante farsi una bella endovena di entusiasmo e autostima, visto che veniamo da due stagioni di delusioni, e guardare avanti. Dove può arrivare il Palermo? Ho una grandissima sensazione e sono convinto che alla fine saremo in una posizione di classifica molto buona".

