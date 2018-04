Rischio esonero

Tedino rischia l'esonero

Traballa la panchina di Bruno Tedino, sembra aggrappato ad un filo...

di Marco Gullą | Pubblicata il: 15/04/2018 - 11:00:08 Letto 346 volte

Con il pareggio interno del Palermo contro la Cremonese, Tedino sembra aggrappato ad un filo. I rosanero non sono riusciti a cambiare rotta dopo il pareggio contro il Pescara e la sconfitta di Parma.

La società di viale del Fante valuta il da farsi, traballa la panchina di Bruno Tedino. Secondo quanto riferito da Sportitalia, la società rosanero considera due alternative: considerato il turno infrasettimanale di Serie B, il tecnico ex Pordenone dovrebbe andare in panchina martedì contro il Cittadella, ma la pazienza di Maurizio Zamparini sembra esaurita. Le alternative sarebbero Stellone e De Biasi, mentre Reja avrebbe detto di no.

Ti potrebbe interessare? Palermo, altro pareggio in casa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!