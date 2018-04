palermo calcio

Tedino vicino all'esonero, Zamparini riflette

Bruno Tedino sempre più vicino all'esonero.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/04/2018 - 11:31:56 Letto 366 volte

Bruno Tedino sempre più vicino all’esonero. La mezza conferma arriva da Maurizio Zamparini: “La squadra vista ieri sera? Sicuramente mi cadono le braccia – dice al sito ufficiale - non ho dormito per tutta la notte, sto riflettendo sulle decisioni da prendere. Non è possibile affrontare le ultime partite o eventualmente un playoff in questa situazione. Ieri era una tappa fondamentale, – aggiunge – ma se il Frosinone con l’Empoli ha perso combattendo, ieri il Palermo non ha combattuto e siccome la squadra è l’immagine del suo allenatore, sto riflettendo molto su questa situazione.

Non mi sembra che la squadra abbia il carattere e la forza per combattere e che non abbia la fiducia di chi la conduce. Chiedo pazienza. Non mi aspettavo una partita del genere: è stata la peggiore di tutto il campionato, una partita senza carattere, in certe partite la squadra lo perde. Non sarà facile ma combatteremo ancora per farcela. Una mia preghiera che faccio a tutti voi: avete aiutato tanto il vostro Palermo in passato, quando è risalito in Serie A; nella partita di lunedì sera avremo bisogno dell’affetto di tutta Palermo, attaccata alla squadra, che la inciti per andare in Serie A. Per una volta dimenticate tutto e venite a sostenere la vostra squadra. Grazie”.

