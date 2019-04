tennis

Tennis in Piazza Politeama: in scena una vera e propria festa del tennis

Domenica 7 aprile ''Tennis in Piazza Politeama''. Dalle 10.30 alle 13.30 partite ed esibizioni davanti al teatro: ''l'obiettivo è di promuovere il tennis ed i 30 Palermo Ladies Open''.

02/04/2019

Per un giorno Piazza Politeama si trasformerà in un grande circolo del tennis. In tre campi tracciati davanti l’ingresso del Teatro domenica prossima, 7 aprile, andrà in scena una vera e propria festa del tennis. L’iniziativa è della Fit Sicilia e del comitato organizzatore dei “30 Palermo Ladies Open” in collaborazione con l’azienda di trasporti Prestia e Comandè

“Sarà una grande festa e un’occasione per trascorrere una mattina all’insegna del divertimento e dello sport – ha sottolineato il presidente della Fit Sicilia, Gabriele Palpacelli - ci saranno tre campi in piazza Politeama per giocare a tennis e far provare anche i bambini che non sono tesserati per nessun circolo e vogliono avvicinarsi a questo meraviglioso sport che è il tennis”.

Tutte le scuole tennis palermitane hanno dato appuntamento ai propri “allievi” domenica mattina in Piazza. Da un pullman dell’Azienda Prestia e Comandè una rappresentanza dei giovani tennisti saranno trasportati sui campi alle 10.30, orario di inizio di una manifestazione che vedrà coinvolti i circoli di Palermo e provincia guidati dai rispettivi maestri e coordinati dal consigliere federale regionale, Tanino Alfano, da Germano Di Mauro (tecnico di Microarea) e Fabio Cocco (tecnico regionale). Uno dei tre campi sarà utilizzato per esibizioni di tennis in carrozzina. Ognuno avrà un proprio spazio per promuovere le attività del circolo, così come lo avranno gli organizzatori dei “30 Palermo Ladies Open”, Torneo Internazionale del circuito WTA che tornerà nel prossimo mese di luglio al Country dopo 6 anni di assenza. “Il Torneo è patrimonio della città e dell’intero movimento tennistico siciliano - ha spiegato il direttore del Torneo, Oliviero Palma – vogliamo che tutti si sentano concretamente partecipi di un evento che richiamerà l’attenzione del grande tennis internazionale, grazie anche alle immagini che verranno trasmesse in 120 paesi al mondo”.

Domenica a Piazza Politeama fino alle 13.30 ci sarà, quindi, la possibilità per i giovani neofiti di avvicinarsi al tennis palleggiando con i maestri e ci sarà, anche la possibilità di acquistare gli abbonamenti o i biglietti giornalieri ai “Palermo Ladies Open”, mentre la Fit Sicilia promuoverà, tra l’altro, l’attività dei centri federali estivi.

