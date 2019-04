Taekwondo

Titolo di Campione d'Italia Juniores e di Categoria per la sezione giovanile di Palermo delle Fiamme Oro

La sezione giovanile di Palermo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato conquista, con un risultato storico, il titolo di Campione d'Italia Juniores Maschile ed il titolo di Campione d'Italia Categoria -48 kg.

Continuano i successi della Sezione Giovanile di Palermo del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato che già nei giorni scorsi a Bagheria si sono aggiudicati il titolo di Campione Regionale 2019 nella disciplina del Taekwondo, conquistando ben 7 medaglie: Oro per Giulia Siragusa e Francesco Giordano, Argento per Giuseppe Romano, Salvatore Amato e Marzia Calderone, Bronzo per Khandoker Nafiz e Aurora Trapani.

La Sezione Giovanile del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Questura di Palermo ha partecipato dal 29 al 31 marzo, presso il Play Hall di Riccione ai Campionati Italiani Juniores, “Cinture Nere” di Taekwondo 2019.

In quell’occasione i giovani atleti hanno portato a casa ben 4 medaglie: Marco Maniaci si è “laureato” Campione d'Italia nella Categoria - 48 Kg, Argento per Martina Ladduca nella categoria -49 Kg, Bronzo per Andrea Sgarlata -48 Kg e Andrea Sorce nei massimi.

Medaglie importanti, che aggiunte alla medaglia d'oro nella categoria +78 kg dell'atleta della Sezione della Questura di Brindisi Mattia Martina hanno permesso al Gruppo della Polizia di Stato di conquistare il Titolo di Squadra Campione d'Italia Juniores Maschile.

Questo strepitoso risultato si somma al titolo di Squadra Campione d'Italia conquistato nei Cadetti Rosse, lo scorso novembre.

Prossimi impegni il Lazio Combat 2019 che si svolgerà a Cisterna (LT) a fine aprile e la Coppa Italia per regioni che si svolgerà a Roma a Giugno.

