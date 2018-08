ecotrail

Trail della Luna 2018, le Madonie affascinano il mondo tra corsa, natura e architettura *VIDEO*

Vincenzo Tomasello vince la combinata tra le due manche agonistiche, tra le donne doppietta svedese per le sorelle Olvback. Vittoria anche per Caltavuturo, che con natura e arte sorprende turisti e atleti di tutte le età

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/08/2018 - 11:26:57 Letto 373 volte

Foto e video di Francesco Catalano

Weekend di suggestioni sulle Madonie, a Caltavuturo, dove è andata in scena la decima edizione del Trail della Luna. Tra sabato e domenica oltre 250 persone hanno preso parte al settimo appuntamento stagionale del Circuito Ecotrail Sicilia 2018, fra corse al chiaro di Luna, escursioni, visite guidate culturali e naturalistiche e gare per bambini.

A vincere la combinata tra le due manche agonistiche, una corsa in notturna di 14 chilometri e l'altra sotto un caldo sole per 16 chilometri, è stato Vincenzo Tomasello della Monti Rossi Nicolosi, che ha preceduto l’atleta di casa, il caltavuturese Rosario Cirrito della Universitas; terzo Giacomo Martorana della Work Out Studio. Doppietta svedese tra le donne dove Susanne Olvback ha preceduto la sorella Angela, entrambe Work Out Studio, con il terzo gradino del podio per Sabina Mirabella della Asd Ecotrail Sicilia.

Tanti e festosi i ragazzi che hanno preso parte al Trail Junior, il mini trail dedicato ai più giovani; tante anche le persone che hanno partecipato alle due visite guidate in programma, la prima tra le vie del centro abitato alla scoperta dei monumenti e delle chiese del paese madonita, la seconda alle Gole di Gazzara. Tra i trail runners presenti anche atleti francesi e diversi atleti provenienti dal nord Italia, rimasti a dir poco incantati dalle suggestioni notturne delle antiche masserie, della zona archeologica di Terravecchia e dell’Antico Eremo in cima alla Rocca di Sciara, a oltre mille metri sul livello del mare.

Ulteriori informazioni su www.ecotrailsicilia.it.





< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!