Trasferta amara a Ragusa, cade la Eagles Palermo: si va a Gara3 della semifinale

La squadra di coach Priulla battuta 65-54 da una Virtus Euromotor con una marcia in più. Prossima sfida da ''dentro o fuori''

La Eagles Palermo cede in Gara2 ad una Virtus Euromotor Ragusa spinta da un PalaPadua caldissimo e decisivo nei momenti chiave. Finisce con la vittoria dei ragusani 65-54 il secondo atto della semifinale playoff di Serie C, che adesso tornerà nuovamente a Bagheria per l’epilogo finale.

Un’altra faccia quella con la quale i padroni di casa ragusani si sono presentati al cospetto dei propri tifosi, rispetto al primo confronto vinto dai palermitani. Diverso il ritmo, diversa l’intensità, diversa anche la forma fisica delle due squadre tra le quali, dopo un iniziale equilibrio, si è creato un primo solco a cavallo di primo e secondo periodo. Capitan Sorrentino sugli scudi sin dalle prime battute con due triple delle sue, ossia da grande distanza, che infiammano l’ex PalaZama, alle quali i biancorossi di Priulla riescono a rispondere soltanto con le penetrazioni di Bruno. Simon e Idrissou giganteggiano in entrambi i pitturati, con salti maestosi a togliere la visuale del ferro agli ospiti. Quando, a due minuti esatti dall’intervallo, il divario sembra doversi attestare sulla doppia cifra ecco la reazione Eagles: tre triple consecutive firmate Vranjkovic, Tagliareni e Dragna che mandano le squadre negli spogliatoi praticamente appaiate (38-37).

Dopo la pausa, il match vive il momento meno bello tecnicamente e anche meno emozionante, con tanti errori e poca lucidità nelle scelte da entrambe le parti. Canzonieri segna da oltre l’arco, rispondendo prontamente a Giardina. Licitra ricama per Ragusa, mentre dall’altra parte è scatenato Tagliareni (19 punti alla sirena per lui e alla quarta in doppia cifra nelle cinque gare playoff sin qui disputate). L’ultimo quarto si apre sul 51-49 e il PalaPadua entra ancora di più in gioco. Ragusa dimostra di avere più benzina nel serbatoio, potendo contare anche su una rotazione più ampia, sfoggiando un Simon aggressivo e a tratti insuperabile in difesa. Gli ultimi 5’ di gioco arrivano con Ragusa e Eagles appaiate a quota 53, ma sono gli assist di Licitra e poi la tripla di tabella di Sorrentino, insieme all’inchiodata a rimorchio di Simon, ad infliggere la mazzata decisiva ai palermitani, che non riescono a sfruttare il bonus esaurito con largo anticipo dai padroni di casa.

Eagles Palermo paga gli appena 17 punti segnati nel secondo tempo, Ragusa può gioire per aver meritato di restare viva in questa serie incerta ed equilibrata. Domenica prossima non ci saranno appelli, a Bagheria una delle due dovrà cadere, l’altra andrà in finale con l’Alfa Catania e direttamente già alle Fasi Nazionali per la promozione in Serie B.



VIRTUS EUROMOTOR RAGUSA-EAGLES BASKET PALERMO 65-54

Parziali: 18-11, 38-37 (20-26), 51-49 (13-12), 65-54 (14-5)

Ragusa: Causapruno, Vacirca ne, Girgenti, Simon 10, Idrissou 8, Dinatale 2, Licitra 12, Bocchieri, Carnazza 4, Ferlito 8, Canzonieri 7, Sorrentino 14. All. Di Gregorio

Eagles: Ranalli 2, Levron, Rappa 2, Giardina 3, Bruno 14, Vranjkovic 9, Amato, Ranvestel, Tagliareni 19, Dragna 5. All. Priulla

Arbitri: Castorino e Di Mauro

