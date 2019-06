tennis

Trofeo Mercadante: la catanese Marta Giglio agli ottavi

Trofeo Mercadante: esce si scena la testa di serie numero 1 Yaroslav Demin, mentre la catanese Marta Giglio agli ottavi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/06/2019 - 16:50:09 Letto 360 volte

Il tabellone principale maschile e femminile del 1° Trofeo Antonino Mercadante in corso di svolgimento al Ct Palermo si è allineato agli ottavi di finale.

Il torneo è valido per il circuito tennis europe under 14 categoria 1 ed è tra le prove più importanti in europa.

Per quanto concerne i colori siciliani accede agli ottavi la mancina del Cus Catania Marta Giglio la quale ha sconfitto 16 62 62 la spagnola Carla Ferrer Salat.

Eliminati l’altro catanese Simone Consolo, il siracusano Sebastiano Cocola, la palermitana Gaia Greco e la sciclitana Giada Di Paola.

La sorpresa di quest’oggi è la sconfitta del numero 1 un Europa under 14 il russo Yaroslav Demin, superato in due set dal giapponese Lennon Jones.

Avanza nel tabellone femminile, la testa di serie numero 1 Yaroslava Bartaschevich che ha sconfitto in tre set Giada Rossi.

Procede spedita la marcia della testa di serie numero 3 la marchigiana Federica Urgesi che si è imposta sulla statunitense Clervie Ngoungue.

Grande successo nella giornata di martedì per il giro turistico a bordo del bus Citysightseeing cui hanno preso parte giocatori e coach.

Domenica 9 giugno ( di mattina) le due finali sul campo centrale.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!