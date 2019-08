Marsala-Palermo

Tutti a Marsala, i tifosi rosanero preparano l'invasione, code per il biglietto

Tifosi rosanero in coda per acquistare il biglietto per la gara di Serie D, Marsala-Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/08/2019 - 14:37:48 Letto 368 volte

Archiviata la festa con le leggende rosanero, i tifosi palermitani si preparano ad invadere Marsala ma devono fare i conti con un settore ospiti limitato a meno di 800 posti. La società marsalese sta cercando di ampliare la disponibilità per i tifosi del Palermo ma deve avere il parere ed il consenso di Prefettura e Questura, parere che potrebbe arrivare fra oggi e domani.

Come testimoniano le nostre foto realizzate presso la ricevitoria del Bar Rosanero, dalle prime ore di questa mattina i tifosi rosanero si sono messi in coda per acquistare il biglietto della gara ma hanno dovuto scontrarsi con alcuni disagi tecnici.

Ancora non è chiaro se la vendita può iniziare adesso o alle 16:00, ma i tifosi palermitani avevano iniziato a prenotarsi creando una estemporanea lista di attesa che al momento fa registrare già quasi 80 iscritti. Considerando che ogni tifoso può acquistare, portando i documenti in originale, fino a 4 biglietti, è probabile che oggi stesso possa terminare la disponibilità dei tagliandi per il settore ospiti.

Per non perdere il turno i tifosi rosanero stanno facendo addirittura delle staffette fra di loro, alternandosi nei pressi della ricevitoria.

