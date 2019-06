iscrizione campionato

Tuttolomondo: ''Per noi è tutto ok, il Palermo sarà iscritto''

Salvatore Tuttolomondo: ''Non abbiamo nessuna preoccupazione per l'iscrizione al prossimo torneo cadetto, l'invio è stato fatto alle 21 e poi alle 23.59''.

25/06/2019

La Arkus network prova a rassicurare l’ambiente e si affida al direttore finanziario, Salvatore Tuttolomondo per gettare acqua sul fuoco. “Mi è appena arrivata la comunicazione del broker che la fideiussione sta arrivando, non abbiamo nessuna preoccupazione per l’iscrizione al prossimo torneo cadetto” – dice Tuttolomondo, all’indomani della scadenza per l’iscrizione al campionato di Serie B del Palermo.

“L’invio è stato fatto alle 21 e poi alle 23.59. A oggi gli organi federali non ci hanno comunicato nulla. Il problema – aggiunge – è dovuto a un problema tecnologico. Questa mattina mi è stato inviato un messaggio di rassicurazione da parte della società che ci ha fornito la fideiussione”.

Non ci sono però riscontri positivi dalla Lega, che alla scadenza della mezzanotte di ieri non ha potuto che constatare la mancanza, tra la documentazione prodotta dal Palermo, del documento, in originale (quindi né copia né Pec) della fidejussione.

Per Tuttolomondo comunque “l’iscrizione è conforme alla normativa prevista. La città deve pensare che fino ad oggi abbiamo mantenuto i nostri impegni, l’evenienza della mancata iscrizione non la prendiamo nemmeno in considerazione”.

