Tuttolomondo: ''Siamo vittime di un complotto''

Il direttore finanziario di Arkus afferma di avere le prove di un complotto ai danni del Palermo.

Un nuovo video messaggio di Salvatore Tuttolomondo. Alla vigilia della decisione della Covisoc, viene diramata in piena notte una nuova comunicazione del direttore finanziario di Arkus che afferma di avere le prove di un complotto ai danni del Palermo e di attendersi un giudizio sereno delle istituzioni sportive, annunciando di ricorrere in qualsiasi sede in caso di mancata iscrizione.

Tuttolomondo nel suo messaggio afferma e ribadisce l’ipotesi complotto: “Queste insurrezioni e moti di piazza sono stati originati da un unica cabina di regia, la stessa che tuttora cerca di scippare il Palermo calcio e il titolo sportivo senza volerne pagare i debiti. La vera verità è questa e l’ho già rappresentata alle autorità giudiziarie: siamo stati destinatari di un complotto, ordito non tanto a noi quanto ai danni del Palermo. Sembra un’ipotesi suggestiva, ma ho prove per sostenere questa tesi”.

E aggiunge: “A Palermo si sta spargendo la voce per mano di questi complottisti che il Palermo sia morto. Il Palermo è vivo e vegeto, e lo sarà finché noi saremo legittimi proprietari. Non abbiamo colpe da giustificare, il nostro operato è trasparente e lo abbiamo dimostrato alle istituzioni. Noi ci mettiamo la faccia e sfido chiunque a smentire quello che dico. Mi rivolgo alle istituzioni sportive e anche al sindaco, che continua ad affrettarsi a dare affermazioni contrastanti. A noi non ci tremano i polsi: andiamo avanti fino in fondo”.

