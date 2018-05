Tecnonaval

Un grande riconoscimento per la Tecnonaval.

Il presidente onorario della Scuderia Ferrari Club di Palermo e vice presidente ACI Giosuè Rizzuto, ha consegnato questa mattina a Carmelo Bonura (Tecnonaval), una coppa a riconoscimento dell’interesse mostrato per lo sviluppo dello sport dell’automobilismo in particolare, anche attraverso lo sviluppo dell’impiantistica sportiva e della sponsorizzazione di eventi come il “Memorial Giuseppe Rizzuto” della 102 Targa Florio.



La coppa ricevuta testimonia ancora una volta l’attenzione rivolta dalla Tecnonaval allo sport ed in particolare all’automobilismo oltre che al calcio e alla canoa, specialità in cui il gruppo del presidente Bonura si è aggiudicato il titolo mondiale “Ferrari Challenge 2013” proprio con Giosuè Rizzuto alla guida.



A fare da cornice alla consegna del riconoscimento due meravigliose Ferrari che, per l’occasione, hanno abbellito il Centro Sportivo Le Siepi, fiore all’occhiello del gruppo Tecnonaval e casa del Monreale Calcio.

