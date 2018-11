vialli rivelazione

Vialli: ''Ho avuto il cancro ma adesso sto bene''

Gianluca Vialli racconta della sua malattia e della grinta con cui l'ha affrontata, come quando giocava.

Pubblicata il: 26/11/2018

Gianluca Vialli si apre in un'intervista al Corriere della Sera e racconta della sua malattia e della grinta con cui l'ha affrontata, come quando giocava. L'ex campione della Juve ha raccontato ad Aldo Cazzullo, che l'ha intervistato in vista della presentazione del suo nuovo libro ‘Goals. 98 storie + 1 per affrontare le sfide più difficili’, l’ultimo anno vissuto a combattere il cancro: "Ne avrei fatto volentieri a meno, di parlarne - apre l’ex attaccante - ma non è stato possibile. E allora l’ho considerata semplicemente una fase della mia vita che andava vissuta con coraggio e dalla quale imparare qualcosa".

Nel suo libro Vialli racconta tutte le difficoltà, l’anno passato tra gli affetti della famiglia e degli amici più cari, ammettendo però di essere stato a disagio con le persone che non conosceva bene, quasi volesse nascondere questo male: "Giravo con un maglione sotto la camicia, perché gli altri non si accorgessero di nulla, per essere ancora il Vialli che conoscevano. Poi ho deciso di raccontare la mia storia e metterla nel libro".

