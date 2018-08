incontro allo stadio

Zamparini al Barbera: ''Vi dico le novità sul Palermo''

Incontro tra il patron e i giornalisti per un breve aggiornamento sul momento che sta attraversando il club rosanero

Summit al Barbera. Punto della situazione in casa rosanero dopo la nomina a presidente di Daniela De Angeli. Maurizio Zamparini è stato a Palermo e ha incontrato i giornalisti per un breve aggiornamento sul momento che sta attraversando il club rosanero:

Daniela De Angeli è provvisoriamente il presidente del consiglio, non il presidente del Palermo calcio. É una cosa diversa, è una situazione provvisoria in cui gestirà la parte amministrativa della società con potere di firma. Ma sarà per poco, in attesa del nuovo presidente e della nuova società.

Zamparini ha commentato anche l'annosa questione della cessione della società:

Sto trattando con due cordate per la vendità della società. Ponte è un mio collaboratore finanziario che sta facendo un programma di gestione della società, mentre le altre cordate riguardano Follieri e una cordata americana che reputo più sicura. Follieri ha depositato 40 milioni a titolo di garanzia? No, ha depositato un foglio di carta come Baccaglini. La cordata americana sta discutendo con me e un rappresentante di alto livello americano che ha fatto per 4 anni il braccio destro della Q-8. É stato ospite mio a Firenze e sta lavorando per portare degli investitori di un certo livello a Palermo.

E sul mercato, il patron friulano ha precisato:

Se non dovesse andar via nessuno abbiamo una delle squadre più forti del campionato perchè con Struna, Rajkovic e Bellusci abbiamo la difesa più forte della B. Anche a centrocampo e in attacco siamo messi benissimo e siamo una delle favorite se rimaniamo così.

