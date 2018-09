esonero

Zamparini caccia Tedino, torna Stellone

Cambia guida tecnica: via Bruno Tedino, torna Roberto Stellone.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/09/2018 - 18:30:27 Letto 358 volte

Il Palermo, subito dopo la sconfitta di Brescia, cambia guida tecnica: via Bruno Tedino, torna Roberto Stellone. Approfittando del turno di riposo, il patron rosanero, Maurizio Zamparini, ha optato per il cambio in panchina per cercare di dare una scossa dopo la brutta prestazione dei rosa contro gli uomini di Corini.

“L’U.S. Città di Palermo comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Bruno Tedino ed il suo staff, a cui va il ringraziamento per il lavoro svolto. La guida tecnica della Prima Squadra è affidata a Roberto Stellone, che venerdi dirigerà la seduta d’allenamento”.

Il patron ha preso questa scelta dopo i bruttissimi segnali avvertiti nella gara del Rigamonti. La squadra è parsa in confusione, incapace di reagire e senza mordente. Stellone torna sulla panchina del Palermo dopo le 8 gare della scorsa stagione. Lo score è in favore del tecnico romano: 4 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta, anche se la più pesante, in finale playoff contro il Frosinone.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!