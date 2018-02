Zamparini

Zamparini: "Ci siamo sbriciolati"

Zamparini commenta la pesante sconfitta di ieri ad Empoli, ecco cosa ha detto

Parla di una squadra sbriciolata e di una prestazione da dimenticare; il patron rosanero Maurizio Zamparini commenta – tramite il sito ufficiale – la debacle del Palermo ad Empoli: “Prima o poi doveva capitare ed è capitata nella partita a cui tenevo di più per fare un salto in avanti e invece è successo quello che è successo. Una partita tipo quella del Cittadella. Il Palermo si è sbriciolato. Penso ne parleremo già oggi con Lupo e Tedino per capire il perché”.

Zamparini sa bene che le avversarie dei rosanero sono proprio Empoli e Frosinone: “Empoli e Frosinone sono sempre state e rimangono le nostre avversarie dirette, ma ci sono anche squadre importanti dietro. L’importante è riprendere il passo che ci ha portati in testa a fine girone d’andata: adesso siamo un punto dietro rispetto a un girone fa, ma vincendo potremmo tornare avanti”. E sul mercato dice: “Mi dispiace che per la situazione di incertezza per cui è messo il Palermo in tribunale, abbiamo dovuto rinunciare a due acquisti importanti, che sono spariti perchè certe squadre non possono permettersi di dare giocatori senza sapere il futuro del Palermo, con un istanza di fallimento in corsa. Questa situazione ci sta facendo molto male: sono basito dal prolungamento del lavoro dei periti quando pensavo fosse finito”.

