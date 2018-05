palermo calcio

Zamparini esulta: ''Grande vittoria ieri''

''Con la Ternana una vittoria importantissima per noi per rimanere ancora in corsa per la promozione diretta...''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/05/2018 - 12:43:45 Letto 337 volte

"Con la Ternana una vittoria importantissima per noi per rimanere ancora in corsa per la promozione diretta, mi hanno fatto impazzire gli ultimi 15 minuti dove la squadra si è disunita, e io penso sia sempre dovuto ad una preparazione atletica che viene da lontano sbagliata".

C'è un po' di ottimismo nelle parole del patron del Palermo Maurizio Zamparini che commenta così il successo di Terni. "Sono molto felice per La Gumina e per Rolando - continua Zamparini sul sito ufficiale del club - La Gumina sta confermando il suo valore di realizzatore e sono molto felice per lui, per la società e per la città di Palermo visto che è un palermitano. Per Rolando lo stesso, è un ragazzo che abbiamo tenuto in disparte, che è stato spesso fuori, merito di Stellone ma soprattutto ho visto la squadra tonica per 80 minuti. Noi arriveremo a 73 punti, speriamo che gli altri non ci arrivino, ma purtroppo non dipende solo da noi e ci mancano in maniera brutta i due punti persi all’ultimo contro il Bari".

