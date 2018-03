calcio

Zamparini esulta: ''Ieri bella vittoria''

Maurizio Zamparini contento per la vittoria sul Frosinone...

11/03/2018

Maurizio Zamparini contento per la vittoria sul Frosinone: “É stata una bellissima vittoria, soprattutto dal punto di vista psicologico, abbiamo ritrovato il Palermo che avevamo abbandonato alla fine del fine girone d’andata e penso e credo che arriveremo così fino alla fine. Sappiamo che da qui in avanti dovremo cercare di vincerle tutte perché abbiamo al nostro fianco due avversarie molto forti, Frosinone ed Empoli, e altre squadre che sta venendo fuori. Sono convinto però che questo Palermo sia davvero molto forte e può arrivare in A tranquillamente.

Fa un grande piacere vedere la gente di nuovo allo stadio e credere nella propria squadra. Sono contento perché era questo che avevo trovato quando sono arrivato a Palermo, ma a un certo punto la gente ci aveva abbandonato. Ora ci siamo ritrovati e sono felice di riportare il Palermo in Serie A, ma sia chiaro: sarà il mio ultimo anno a Palermo, sicuramente. I tifosi devono riempire sempre gli spazi: questa è la loro squadra, non la mia. Novara? All’andata fu una delle poche partite positive di Corini e fu una brutta prestazione nostra. Io penso che il percorso fatto, con la ripresa di adesso, ha dato alla squadra la maturità per ottenere risultati positivi”.

