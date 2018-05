causa zamparini-baccaglini

Zamparini fa causa a Baccaglini: ''Non ha agito bene''

Dalle indagini svolte dallo studio legale del patron del Palermo Calcio, sarebbe emerso che Baccaglini avrebbe utilizzato documentazione falsa per acquisire e finanziare la società

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/05/2018 - 11:13:18 Letto 330 volte

Il patron del Palermo Calcio Maurizio Zamparini, confermando di aver acquisito dal proprio ufficio legale di Londra inconfutabili elementi di prova sulle condotte assunte da Paul Baccaglini sia a danno della società che della propria persona, comunica, ad integrazione del comunicato stampa del 18 marzo scorso, che a breve depositerà un esposto a tutela della propria persona presso la competente Procura della Repubblica.

In particolare, dall'attività investigativa sarebbe emerso che Baccaglini avrebbe utilizzato numerosi documenti manipolati e non autentici, relativi a studi legali ed istituti di credito, per supportare le proprie proposte di finanziamento degli asset del Gruppo Zamparini e di acquisizione della proprietà della Palermo Calcio.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!