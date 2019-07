processo Zamparini

Zamparini inibito e radiato

Zamparini è stato nuovamente giudicato dal primo grado della giustizia sportiva.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ha inflitto a Maurizio Zamparini 5 anni di inibizione e la pena della preclusione (cioè la radiazione) in base all’art. 19, comma 3 del CGS FIGC.

Il riferimento è al processo sportivo per le irregolarità amministrative che ha portato in appello ad una penalizzazione di 20 punti per i rosanero nell’ultimo campionato di Serie B e una ammenda da 500 mila euro, anziché la retrocessione all’ultimo posto in campionato (e conseguente retrocessione in Serie C) stabilita in primo grado.

I giudici del TFN hanno ritenuto “congrue” le richieste di condanna presentate dalla Procura, ritenendo Zamparini (si legge) “vero ideatore degli artifizi contestati, posti in essere con il compiacente ausilio degli altri soggetti coinvolti nell’intera vicenda”. La difesa chiedeva invece nel merito il proscioglimento di Zamparini, mentre sul piano formale che venisse dichiarata l’irritualità del deferimento per “illegittima riapertura delle indagini” e che il procedimento disciplinare venisse sospeso e rinviato in attesa della definizione del procedimento penale “in ragione della pregiudizialità logica e giuridica”.

