Zamparini sbotta: ''Brutto risultato, ora testa ai play off''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/05/2018 - 11:55:41 Letto 331 volte

Il pareggio casalingo con il Cesena ha compromesso non poco le possibilità del Palermo di approdare in serie A direttamente. Anche il patron Maurizio Zamparini è amareggiato per il risultato: "Brutto risultato, non brutta partita - spiega sul sito ufficiale rosanero - Contro Bari e Cesena erano due partite che dovevamo e potevamo vincere e invece ci hanno tolto quei quattro punti che non ci mandano in serie A direttamente. Quello che mi ha fatto male però è sentire che i giocatori sono stati fischiati a fine partita, non li meritavano".

Ora l’ultimo turno in tarsferta a Salerno: "E' importante per i play-off ma anche per la minima speranza che abiamo se il Foggia vince a Frosinone, come ha vinto a Palermo e il Parma pareggia a La Spezia. Questi però sono sogni. Bisogna andare a vincere per mantenere il quarto posto in modo di fare solo quattro partite. Spero che ai play-off la squadra ritrovi l’assetto giusto con i rientri importanti".

