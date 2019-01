nuova proprietà

Zamparini: ''Spero che il Palermo sia in buone mani''

''Spero che la società sia in buone mani. Ho trovato queste persone molto interessate e spero che non vengano divorate dal mondo del calcio'', così l'ormai ex patron del Palermo, Maurizio Zamparini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/01/2019 - 09:35:03 Letto 356 volte

"Io amo il calcio perchè sono nato su un campo di calcio, ma ho un’età in cui mi devo ritirare da questo mondo, però se qualcuno avrà bisogno di una mia consulenza gratis, io sarò disponibile". Così l’ormai ex patron del Palermo, Maurizio Zamparini, ai microfoni di RMC Sport sulla sua uscita di scena.

L’ex numero 1 del club rosanero, è comunque pronto a dare il suo contributo, magari proprio alla società appena ceduta al gruppo inglese. "Se me lo chiedono, se mi telefonano, sono pronto. Ho 35 anni di esperienza e credo che conti, no? Sono a disposizione del calcio, sempre, ma da una posizione esterna - ribadisce Zamparini -. Ho dovuto dire addio, perchè questo Paese ti porta a queste strade. Non pensavo di uscire così dal Palermo, ma da queste cose si impara, anche alla mia età. E mi aiuterà a crescere". Intanto i tifosi rosanero si interrogano sulla nuova proprietà.

"Spero che la società sia in buone mani - dice Zamparini -. Ho trovato queste persone molto interessate e spero che non vengano divorate dal mondo del calcio. La mia paura è che senza esperienza vengano avvicinati da persone che si dicono esperte e che possono portare ad errori. Per andare in A non ha bisogno di tante cose. A Foschi ho detto il nome di un Marotta giovane per gestire la parte sportiva".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!