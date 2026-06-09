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Musei e futuro

Al Museo RISO di Palermo dialogo tra Christian Greco e Francesca Cappelletti: ''L'arte è sempre contemporanea?''

Al Museo RISO di Palermo un confronto tra Christian Greco e Francesca Cappelletti sul ruolo dei grandi musei nella società contemporanea, tra tutela del patrimonio e innovazione culturale.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 09/06/2026 - 10:23
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Cultura

Può un museo che custodisce opere millenarie o capolavori dell'arte moderna parlare al pubblico contemporaneo con linguaggi innovativi e accessibili? È questa la domanda al centro del terzo appuntamento di “Cantiere Cultura e del Contemporaneo”, il ciclo di incontri dedicato alle sfide della cultura e dell'arte nella società di oggi.

L'evento si svolgerà venerdì 12 giugno alle 17.30 presso il Museo RISO – Museo regionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Palermo, e vedrà protagonisti due tra i più autorevoli direttori museali italiani: Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, e Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese di Roma.

Il tema dell'incontro sarà “L’arte è sempre contemporanea? La memoria e i grandi musei di arte antica e moderna. Tra tutela e innovazione: l’eredità culturale come risorsa per comprendere il nostro tempo”.

Il confronto partirà da una riflessione centrale sul ruolo dei musei nel XXI secolo e sulla capacità dell'arte antica e moderna di dialogare con le nuove generazioni.

L'esperienza del Museo Egizio di Torino e della Galleria Borghese rappresenta oggi un modello riconosciuto a livello internazionale per la capacità di coniugare conservazione del patrimonio, ricerca scientifica, divulgazione culturale e innovazione nella comunicazione.

Negli ultimi anni entrambe le istituzioni hanno registrato una significativa crescita del pubblico, ampliando il numero dei visitatori e sviluppando percorsi educativi e strumenti digitali in grado di rendere il patrimonio culturale più accessibile e inclusivo.

L'incontro offrirà quindi l'occasione per approfondire come i grandi musei possano superare il concetto di semplice luogo di conservazione, trasformandosi in spazi dinamici di confronto, partecipazione e produzione culturale.

A moderare il dialogo sarà Cesare Biasini Selvaggi, curatore indipendente e direttore editoriale di Exibart, che guiderà il confronto tra i due ospiti sulle nuove prospettive della gestione museale e sul rapporto tra memoria storica e contemporaneità.

L'iniziativa rientra nel progetto “Cantiere Cultura e del Contemporaneo. Idee, esperienze e visioni sulla società di oggi”, ideato da Roberto Grossi e curato insieme alla direttrice del Museo RISO, Evelina De Castro.

La rassegna è promossa dal Dipartimento dei Beni Culturali della Regione Siciliana e realizzata da Globart in collaborazione con CoopCulture, Federalberghi Palermo e Accademia di Belle Arti di Palermo, con il patrocinio dell'Università degli Studi di Palermo.

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