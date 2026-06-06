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La Matrangela

Matrangela di Santo Stefano di Camastra, storia e significato dell'icona dell'artigianato siciliano

Dalla tradizione ceramica di Santo Stefano di Camastra all'arte tessile contemporanea, la Matrangela continua a rappresentare uno dei simboli più affascinanti dell'artigianato siciliano e del Made in Italy.
di Melinda Zacco
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Pubblicata il: 06/06/2026 - 10:20
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Cultura

Tra le figure più affascinanti dell’artigianato siciliano emerge la Matrangela, immagine femminile alata che unisce mito, spiritualità e memoria. Il suo nome, che significa “madre degli angeli”, rivela la natura protettiva legata ai temi della fertilità, dell’abbondanza e della vita domestica, e anticamente nota come “pupa cu l’ali” (bambola con le ali) che ha origine nella tradizione della ceramica di Santo Stefano di Camastra, storico centro dove ancora oggi viene realizzata a mano secondo tecniche tramandate nei secoli.

La Matrangela, con il corpo stilizzato, le ali spiegate e le mani giunte, secondo la tradizione veniva utilizzata come portacandele, diffondeva luce nelle case e rappresentava protezione e calore familiare, mentre nel tempo è divenuta dono augurale per le giovani spose, segno di prosperità e continuità. Oggi continua a vivere come icona identitaria della Sicilia, reinterpretata dagli artigiani in versione tradizionale e contemporanea, simbolo del Made in Italy che nasce dal connubio tra manualità, mito e cultura mediterranea.

Andando a Santo Stefano di Camastra è inevitabile visitare una bottega molto originale “Arredare con Arte” in via Garibaldi, 38. Più che una bottega è un soprattutto un atelier dove è possibile trovare la Matrangela in tante dimensioni e materiali diversi, dalla ceramica alla stoffa, da quella bianca secondo la tradizione a quella di vari colori ed è qui che è stato possibile farci raccontare la storia da una nota artista e artigiana del luogo, Francesca Marchese: “Ho riproposto la Matrangela per una promessa fatta a una mia cugina Unziatina Fratantoni, realizzata in tessuto, fedele nelle forme e nell’anima a quella creata in ceramica da mio zio Edoardo Fratantoni, trasformando la rigidità della materia in morbidezza ed eleganza. Un modo per coniugare tradizione e moda, arte e artigianato mantenendo viva un’icona della cultura siciliana attraverso una nuova interpretazione. Dipinta prevalentemente di bianco perché rappresenta il colore della purezza, la Matrangela è una tradizionale e affascinante figura originaria della fine del XVIII secolo a Santo Stefano di Camastra (ME), centro celebre per le sue terrecotte. Ha la forma di una donna con un ampio abito ottocentesco, ampie ali sulla schiena e un cappello, che porta in grembo un cesto di frutta o fiori. Nel nostro atelier è possibile ammirare delle creazioni non solo tradizionali ma anche di fattura contemporanea”.

Augurio di prosperità e fecondità, oggi la Matrangela è un pregevole oggetto d'arredo artistico, realizzato interamente a mano e dipinto al tornio dai maestri ceramisti siciliani.  E chi ne volesse una particolare, basta visitare l’atelier di Francesca e del figlio Vincenzo Insana dove troverete un pò di tutto: “dalla Matrangela bianca a quella in grandezza umana fatta con tessuti pregiati, e non solo, adesso ci siamo inventati – spiega Francesca  - anche la versione maschile della Matrangela e ancora abiti tradizionali, borse, cappelli e tanto altro che non potete immaginare. Ogni pezzo racconta una storia di amore e di maestria secondo le antiche tradizioni siciliane. Pezzi unici che rappresentano opere d'arte che portano con sé la passione degli artigiani dalla Sicilia nel mondo”. Uno spazio di creatività e originalità che va oltre l’immaginazione, poiché unisce l'arredamento d'interni, il cucito creativo e l'arte del riciclo tessile sostenibile, diventando il luogo in cui ha preso vita la celebre reinterpretazione in tessuto della figura alata, battezzata affettuosamente anche come Marchesangela, proprio perché Santo Stefano di Camastra è davvero una sorpresa ad ogni passo.

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