venerdì06 novembre 2026, 10:22
Patrimonio archeologico

Palermo, il Museo Salinas riapre dopo 17 anni di lavori: esposto per la prima volta un carro da Pompei

Tornano accessibili tutti e tre i piani del museo archeologico, con collezioni storiche, reperti inediti e nuovi percorsi inclusivi. Schifani: ''La cultura deve avere un ruolo sempre più forte nello sviluppo della Sicilia''.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 06/11/2026 - 09:27
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Cultura
Museo Salinas

Dopo 17 anni dall'avvio dei lavori di restauro, il Museo archeologico regionale Antonino Salinas di Palermo torna interamente visitabile. La riapertura definitiva del primo e del secondo piano completa il percorso di recupero di una delle istituzioni museali più antiche della Sicilia, fondata nel 1814.

La presentazione si è svolta alla presenza del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, del sindaco Roberto Lagalla, dell'assessore regionale ai Beni culturali Francesco Paolo Scarpinato e del direttore del museo Giuseppe Parello.

Tra le principali novità spicca l'esposizione per la prima volta di un carro cerimoniale proveniente da Pompei, identificato grazie a un lungo lavoro di ricerca nei depositi del museo.

Schifani: ''Continueremo a investire nei nostri musei''

«La riapertura completa del Salinas è un risultato atteso da tempo», dichiara Renato Schifani, sottolineando l'importanza di restituire ai siciliani collezioni rimaste per anni nei depositi.

«Continueremo a investire nei nostri musei, convinti che la cultura debba avere un ruolo sempre più forte nello sviluppo della Sicilia, anche per le opportunità che offre al turismo e all’occupazione», aggiunge il presidente della Regione.

L'assessore Francesco Paolo Scarpinato ricorda che il traguardo arriva a 17 anni dall'inizio del cantiere e a dieci dalla riapertura del piano terra, restituendo alla città un importante attrattore culturale.

Le nuove collezioni e il carro ritrovato nei depositi

Il percorso espositivo si sviluppa su quasi 5 mila metri quadrati, distribuiti su tre livelli.

Al primo piano trovano spazio le storiche donazioni borboniche, le collezioni etrusche, egizie, numismatiche e di oreficeria, insieme a reperti provenienti da Pompei e Torre del Greco.

Il secondo piano racconta invece la storia archeologica di Palermo e della Sicilia occidentale, dalla preistoria al Medioevo, con una riproduzione dei graffiti dell'Addaura e la suggestiva Sala dei Mosaici.

Particolarmente significativa è l'identificazione del carro cerimoniale della Casa di Sallustio a Pompei, risalente al I secolo d.C. e considerato gemello di quello scoperto nel 2021 a Civita Giuliana.

Il ritrovamento è frutto del lavoro di sei archeologhe del Salinas, che hanno ricostruito la provenienza e la funzione di reperti in bronzo e ferro conservati nei magazzini attraverso documenti d'archivio, registri museali e diari di scavo.

Un museo più accessibile e inclusivo

Il nuovo allestimento comprende postazioni multisensoriali, pittogrammi, approfondimenti digitali tramite QR code, una sala immersiva dedicata agli affreschi di Solunto e un'aula didattica.

Tutti i piani sono accessibili alle persone con mobilità ridotta.

«Vogliamo un museo inclusivo, capace di accogliere ogni visitatore, indipendentemente da età, abilità, competenze linguistiche e capacità di concentrazione», sottolinea il direttore Giuseppe Parello, illustrando il progetto “Design for All”.

Ingresso gratuito il 6 novembre

Per celebrare la riapertura, venerdì 6 novembre il Museo Salinas sarà visitabile gratuitamente per l'intera giornata.

È tuttavia prevista la prenotazione obbligatoria, anche per gli ingressi gratuiti, attraverso il sito del gestore dei servizi museali CoopCulture.

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Fonte: Museo Salinas
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