lunedì09 novembre 2026, 13:58
Successo di pubblico

Palermo, Notte Bianca dei Tesori da tutto esaurito: cittadini e turisti alla scoperta di otto luoghi straordinari

Visite esaurite per l'iniziativa che ha aperto in orario serale palazzi storici, oratori e luoghi d'arte. Grande interesse per Palazzo Alliata di Villafranca e i Quattro Pizzi all'Arenella. Le Vie dei Tesori tornano dal 13 al 15 novembre per l'ultimo weekend.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 09/11/2026 - 11:37
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Cultura

Un successo di pubblico per la Notte Bianca dei Tesori, che nello scorso fine settimana ha richiamato tantissimi palermitani e turisti negli otto luoghi aperti eccezionalmente in orario serale, registrando il tutto esaurito per le visite.

Dal centro storico alle borgate, cittadini e visitatori hanno avuto l'opportunità di scoprire palazzi nobiliari, oratori, spazi d'arte e un teatro storico, osservando il patrimonio culturale della città da una prospettiva insolita.

«Palermo di notte ha un fascino immenso», è stato uno dei commenti raccolti tra il pubblico.

Palazzo Alliata di Villafranca il più richiesto

A conquistare il maggiore interesse è stato Palazzo Alliata di Villafranca, dove i visitatori hanno potuto ammirare la Crocifissione di Van Dyck. Le prenotazioni sono andate esaurite già poche ore dopo l'apertura.

Grande partecipazione anche per Palazzo Costantino, con la suggestiva vista sui Quattro Canti, e per Palazzo del Poeta, edificio restaurato e trasformato in boutique hotel.

Il percorso ha compreso inoltre Palazzo Oneto, recuperato come spazio dedicato all'arte contemporanea, e l'Oratorio di Nostra Signora, oggi trasformato in atelier d'artista.

Dagli oratori al Teatro Finocchiaro

Tra le tappe più apprezzate anche l'Oratorio di San Lorenzo, dove il pubblico ha ascoltato il racconto del furto del dipinto di Caravaggio, immerso tra le decorazioni di Giacomo Serpotta.

Particolare curiosità ha suscitato l'apertura del Teatro Finocchiaro, gioiello in stile déco rimasto chiuso per lungo tempo.

Il percorso ha raggiunto anche la borgata marinara dell'Arenella, con la visita alla palazzina dei Quattro Pizzi, legata alla famiglia Florio e alla storia della sala che affascinò lo zar Nicola II.

Otto luoghi differenti, accomunati dalla possibilità di essere visitati in un'atmosfera serale che ne ha valorizzato il fascino architettonico e artistico.

L'assessore Anello: un modo per riscoprire Palermo

La Notte Bianca, inserita tra le manifestazioni di interesse dell'Assessorato comunale al Turismo, si è svolta contemporaneamente al Festival delle Vie dei Tesori.

Tra i visitatori anche l'assessore comunale al Turismo Alessandro Anello, presente in coda a Palazzo Alliata di Villafranca.

«Un'occasione straordinaria sia per i palermitani che per i turisti che hanno apprezzato moltissimo la possibilità di visitare siti così belli e in un orario non abituale», ha dichiarato Anello.

L'assessore ha inoltre sottolineato il valore dell'iniziativa in occasione dei vent'anni della manifestazione: «Ed è anche il modo più adatto per festeggiare i vent'anni delle Vie dei Tesori sperando che continuino ancora a lungo a farci scoprire la città».

Le Vie dei Tesori verso l'ultimo weekend

Dopo il successo della Notte Bianca, il Festival delle Vie dei Tesori si prepara all'ultimo fine settimana di appuntamenti a Palermo, in programma da venerdì 13 a domenica 15 novembre 2026.

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Fonte: Le Vie dei Tesori
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