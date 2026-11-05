venerdì06 novembre 2026, 10:22
Bilancio culturale

Palermo, piazzetta Bagnasco chiude con 80 eventi e una nuova casetta dei libri: cresce la partecipazione culturale

Si conclude l'ottava stagione dell'associazione Piazzetta Bagnasco con cinque mesi di incontri, presentazioni e dibattiti. Dai 56 appuntamenti del 2024 agli 80 del 2026, fino all'inaugurazione di ''Liberi Libri'' con Stefania Petyx.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 05/11/2026 - 16:41
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Cultura
Associazione Piazzetta Bagnasco

Ottanta eventi in cinque mesi, un calendario ricco di incontri culturali e una nuova casetta dedicata allo scambio gratuito dei libri. Si chiude con un bilancio positivo l'ottava stagione culturale di piazzetta Bagnasco, promossa dall'omonima associazione con il sostegno di Cappadonia Gelati e la collaborazione delle librerie ModusVivendi e Millemondi.

Un percorso di crescita costante: dai 56 eventi del 2024 ai 61 del 2025, fino agli 80 appuntamenti del 2026, che hanno trasformato la piazzetta palermitana in uno spazio di confronto, lettura e partecipazione cittadina.

Dalla letteratura ai grandi temi sociali

Inaugurata il 21 maggio con la presentazione del libro “Adultescenti” di Agostina Passantino, la stagione ha affrontato argomenti che spaziano dalla letteratura alla legalità, dall'inclusione sociale alla memoria delle vittime di mafia e femminicidio.

Tra gli appuntamenti più significativi, gli incontri dedicati alla strage di Pizzolungo, alla storia di Rita Atria e alle trasformazioni della criminalità organizzata, con la partecipazione di autori come Maurizio De Lucia, Salvo Palazzolo e Margherita Asta.

Ampio spazio anche allo sport popolare, alla rigenerazione urbana, all'ambiente e alla partecipazione giovanile, attraverso il coinvolgimento di associazioni e movimenti cittadini.

«Siamo stati sempre attenti e, quest’anno, ancora di più alle più diverse sollecitazioni», afferma Donato Didonna, presidente dell'associazione Piazzetta Bagnasco, sottolineando l'importanza di offrire occasioni di stimolo culturale sia ai giovani sia alle persone anziane.

Grandi autori e partecipazione cittadina

Numerosi gli ospiti che hanno animato la rassegna, tra cui lo scrittore olandese Jan Brokken, Ugo Barbara, Francesca Maccani, Roberto Puglisi e Leoluca Orlando.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alle biblioteche, con la presentazione dell'antologia “Radici di carta”, curata da Stefania Auci e Nadia Terranova, e alle iniziative dedicate alla solidarietà e all'inclusione.

''Liberi Libri'', una casetta per condividere la lettura

Tra le novità dell'edizione appena conclusa spicca l'inaugurazione della casetta “Liberi Libri”, ideata e donata da Riccardo Agnello e inaugurata insieme a Stefania Petyx.

La struttura permette ai cittadini di prendere gratuitamente un libro e sostituirlo con un altro, favorendo la circolazione delle letture e la condivisione culturale.

A chiudere la stagione è stata Valeria Giarrusso con il libro “La Camera blu. Amori e misteri tra i vicoli di Palermo”, in un incontro moderato da Elisa Sanfilippo, con letture di Antonio Tancredi Cadili.

L'associazione guarda già alla nona stagione, con l'obiettivo di proseguire il percorso che ha reso piazzetta Bagnasco un punto di riferimento per la partecipazione culturale a Palermo.

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Fonte: Associazione Piazzetta Bagnasco
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