Dialogo interculturale

Palermo, Sicilia e Algeria unite dalla cultura: successo per la manifestazione tra musica, arte e tradizioni

Si è conclusa la Settimana culturale algerino-siciliana, due giornate dedicate all'incontro tra le comunità attraverso musica, gastronomia e abiti tradizionali. Ferrandelli: ''La cultura è uno strumento straordinario di dialogo e conoscenza reciproca''.

Comune di Palermo

Si è conclusa a Palermo la Settimana culturale algerino-siciliana, manifestazione che ha riunito le comunità attraverso due giornate dedicate alla musica, all'arte, alla gastronomia e alle tradizioni dei due territori.

L'iniziativa, caratterizzata da una significativa partecipazione, ha rappresentato un'occasione di incontro e conoscenza reciproca, valorizzando i legami storici e culturali che uniscono Sicilia e Algeria attraverso il Mediterraneo.

Tra i momenti della manifestazione, particolare attenzione è stata dedicata alle sfilate di abiti tradizionali algerini, che hanno permesso al pubblico di conoscere la ricchezza del patrimonio sartoriale del Paese nordafricano.

Ferrandelli: ''Palermo crocevia di culture e tradizioni''

A sottolineare il valore dell'iniziativa è stato Fabrizio Ferrandelli, assessore ai Rapporti con le comunità migranti del Comune di Palermo.

«Palermo è da sempre una città aperta al Mediterraneo, crocevia di culture, popoli e tradizioni. Iniziative come questa dimostrano concretamente quanto la cultura possa essere uno strumento straordinario di dialogo, conoscenza reciproca e costruzione di relazioni autentiche», ha dichiarato.

L'assessore ha evidenziato l'importanza di valorizzare le identità delle comunità presenti nel capoluogo siciliano, riconoscendone il contributo alla crescita culturale e sociale della città.

«L'amicizia tra Sicilia e Algeria rappresenta un legame prezioso, che affonda le proprie radici nella storia comune del Mediterraneo e che oggi abbiamo il dovere di alimentare attraverso occasioni di incontro e collaborazione», ha aggiunto Ferrandelli, ringraziando gli organizzatori della manifestazione.

Le associazioni protagoniste dell'iniziativa

La Settimana culturale algerino-siciliana si è svolta con il sostegno e la collaborazione del Comune di Palermo e del Forum delle Culture.

L'organizzazione ha visto l'impegno dell'associazione algerina ''Trinacria'', presieduta da Mohamed Laouar, e dell'associazione culturale del patrimonio italo-algerino ''Timgad'', presieduta da Antonietta Cotti Comettini.

Quest'ultima ha curato in particolare la sfilata degli abiti tradizionali, proponendo un percorso dedicato all'eleganza e alla varietà delle tradizioni sartoriali algerine.

Alla manifestazione hanno partecipato anche Ottavio Zacco, presidente della VI Commissione consiliare e consigliere comunale di Palermo, il console generale d'Algeria a Napoli, Mourad Dahmani, l'artista Fayçal Boukhtach e il dottor Kamal Ayachi.

Il valore delle identità condivise

Un contributo alla manifestazione è arrivato anche da Fella Boudjemai, vicepresidente del Forum delle Culture, che ha richiamato l'importanza di mantenere un legame con le proprie origini e, contemporaneamente, sentirsi parte della comunità nella quale si vive.

La vicepresidente ha sottolineato come rappresentare sia la cultura d'origine sia quella della città di accoglienza possa diventare una testimonianza concreta della possibilità di costruire appartenenze condivise senza rinunciare alle proprie radici.

La manifestazione si è così conclusa nel segno del dialogo interculturale, rafforzando i rapporti tra la comunità algerina e la città di Palermo attraverso la valorizzazione delle rispettive tradizioni.