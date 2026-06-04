mercoledì07 ottobre 2026, 00:16
arte contemporanea

Warhol, Arman e Rotella in mostra a Palermo: anteprima stampa al Real Albergo dei Poveri

Al Real Albergo dei Poveri la presentazione alla stampa della mostra ''La forma consumata. Arman, Rotella, Warhol''. In esposizione 81 opere che mettono a confronto Pop Art americana e Nouveau Réalisme.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 04/06/2026 - 12:11
|
Cultura

Sarà presentata giovedì 11 giugno alle ore 11, al Real Albergo dei Poveri di Palermo, la mostra “La forma consumata. Arman, Rotella, Warhol”, promossa dal Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana e realizzata da RISO – Museo Regionale d’Arte Moderna e Contemporanea in collaborazione con Bottega Creativa.

L’incontro con la stampa si terrà nella sala al piano terra del museo di corso Calatafimi 217 e anticiperà l’apertura al pubblico dell’esposizione, in programma dal 12 giugno al 27 dicembre.

Curata da Alberto Fiz, in collaborazione con Edoardo Falcioni, la mostra propone un originale confronto tra tre protagonisti dell’arte contemporanea internazionale: Andy Warhol, Arman e Mimmo Rotella. Un dialogo artistico che mette in relazione la Pop Art americana e il Nouveau Réalisme europeo attraverso una riflessione sul destino dell’oggetto, dell’immagine e del consumo nella società contemporanea.

Il percorso espositivo riunisce complessivamente 81 opere realizzate tra il 1954 e il 2004 e provenienti da importanti collezioni private. Tra queste figurano 35 lavori di Andy Warhol, tra acrilici e serigrafie su carta e tela, compreso il celebre Hammer & Sickle del 1977, considerato uno dei pezzi più significativi dell’esposizione.

Accanto alle opere del maestro della Pop Art trovano spazio 18 accumulazioni e sculture di Arman e 27 lavori di Mimmo Rotella tra décollage, artypo e riporti fotografici, testimonianza della continua ricerca artistica dell’autore calabrese.

Tra le opere più attese figura anche Rejected Flowers, realizzata nel 1970 a quattro mani da Arman e Warhol, esempio emblematico dell’incontro tra due delle figure più influenti dell’arte del Novecento.

Alla presentazione interverranno l’assessore regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana Francesco Paolo Scarpinato, il dirigente generale del Dipartimento dei Beni Culturali Mario La Rocca, la direttrice del Museo Riso Evelina De Castro e il curatore della mostra Alberto Fiz.

L’esposizione rappresenta uno degli appuntamenti culturali più importanti dell’estate palermitana e offre l’opportunità di approfondire il rapporto tra arte, consumo e cultura visiva attraverso il lavoro di tre protagonisti assoluti della scena artistica internazionale.

Letto: 937 volte
  mostra Warhol PalermoArman Rotella WarholReal Albergo dei Poveri PalermoMuseo Riso Palermomostra arte contemporanea PalermoAndy Warhol SiciliaMimmo Rotella PalermoArman Palermoarte contemporanea Siciliaesposizione Warhol PalermoAlberto Fizcultura Palermomostre Palermo 2026Pop Art PalermoNouveau Réalisme Palermo

Leggi anche

Alta formazione
Teatro Biondo, nasce la nuova Scuola di Teatro: bando per 25 giovani attori, registi e drammaturghi
Cultura e identità
Palermo si racconta con ''Leggiamo il territorio'': quattro giornate tra libri, botteghe e tradizioni
Cultura nel verde
Palermo, a Terra Franca nasce la Biblioteca della Natura: libri, semi e laboratori per i più piccoli
Bicentenario di Bagheria
Ignazio Buttitta e gli scrittori di Bagheria, una giornata tra letteratura, poesia e spettacolo
Lingua siciliana
'Amuninni!'', la lingua siciliana parla al mondo: la rivista digitale gratuita tradotta in quattro lingue
Palermo in Germania
''Palermo rifiorisce con Santa Rosalia'' arriva a Düsseldorf per i dieci anni del gemellaggio
Design e botanica
''Il Pianeta delle Piante'' dell'Orto Botanico di Palermo entra nell'ADI Design Index 2026
Arte a Danisinni
''Cripta'', a Danisinni cinque artisti tra memoria, assenza e sparizione
Articoli più letti
  • Oggi
  • Settimana
  • Mese

Nessuna news presente oggi!

Assistenza a Fontanarossa
Aeroporto di Catania, operativo il nuovo presidio sanitario H24 con due ambulanze
Alberi rimossi
Alberi abbattuti in viale Regina Margherita di Savoia, Comitati Civici Palermo: ''Che tristezza, almeno 20 ceppi''
Sicurezza sul lavoro
Fincantieri, sciopero di due ore anche a Palermo dopo l'incidente mortale di Ancona
Cardiochirurgia mininvasiva
Fibrillazione atriale e rischio ictus, al Maria Eleonora Hospital di Palermo i primi interventi in Sicilia con AtriClip
Assistenza a Fontanarossa
Aeroporto di Catania, operativo il nuovo presidio sanitario H24 con due ambulanze
Alberi rimossi
Alberi abbattuti in viale Regina Margherita di Savoia, Comitati Civici Palermo: ''Che tristezza, almeno 20 ceppi''
Sicurezza sul lavoro
Fincantieri, sciopero di due ore anche a Palermo dopo l'incidente mortale di Ancona
Cardiochirurgia mininvasiva
Fibrillazione atriale e rischio ictus, al Maria Eleonora Hospital di Palermo i primi interventi in Sicilia con AtriClip

In Primo Piano

Servizi pubblici
Servizi pubblici
Illuminazione ripristinata a Villaggio Santa Rosalia-Montegrappa, Davi': ''Intervento tempestivo di AMG Energia''
Vertenza occupazionale
Vertenza occupazionale
Ex Almaviva, Chinnici: ''Tempi certi per la ricollocazione dei lavoratori''
Illuminazione pubblica
Illuminazione pubblica
Palermo, guasto all'illuminazione tra Verdinois e Basile: cavi danneggiati durante alcuni lavori
Inclusione scolastica
Inclusione scolastica
Sostegno nelle scuole siciliane, Flc Cgil: ''Studenti senza docenti, ritardi inaccettabili sui posti in deroga''

La parola alla città

Decoro urbano
Decoro urbano
Diserbo in via Monti Iblei, Cuticchio: ''Intervengono le associazioni, il Comune che fa?''
Alberi rimossi
Alberi rimossi
Alberi abbattuti in viale Regina Margherita di Savoia, Comitati Civici Palermo: ''Che tristezza, almeno 20 ceppi''
Sicurezza stradale
Sicurezza stradale
Piazza Leoni ancora senza segnaletica dopo il nuovo asfalto, Comitati Civici Palermo: ''Pericolo quotidiano, si intervenga subito''

Appuntamenti

Cinema all'aperto
Cinema all'aperto
CinePark al Nauto Park di Palermo: tre film gratuiti sul prato davanti al mare
Musica e arte
Musica e arte
''Sette note per l'Arte'', il Trio Mulè in concerto a Palazzo Belmonte Riso
Danza e culture
Danza e culture
Kalaivizha 2026 porta a Palermo il Bharatanatyam: al Teatro Don Orione l'incontro tra culture

Opinioni a confronto

prime Comunioni
prime Comunioni
Comunioni a Palermo: chiedere ascolto alla Chiesa è chiedere troppo?
di Vito Valenti
futuro di Mondello
futuro di Mondello
Mondello, finisce la sospensiva per Italo Belga: ora Palermo deve decidere
di Vito Valenti
Classi e integrazione
Classi e integrazione
Studenti stranieri, tetto del 30% nelle classi: integrazione o un problema spostato altrove?
di Vito Valenti
Comunioni e polemiche
Comunioni e polemiche
Comunioni a Palermo, dietro lo scontro con la Curia c'è un affare da 20 milioni: ma la fede è diventata un business?
di Vito Valenti