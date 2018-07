nave diciotti

È finita l'odissea della Diciotti, ieri lo sbarco. Due denunciati in stato di libertà *VIDEO*

A Trapani lo sbarco dei 67 migranti a bordo, tra cui tre donne e due minori non accompagnati. Salvini ''Mi mi farebbe arrabbiare se tutti restassero a piede libero''

Si è concluso ieri a tarda sera lo sbarco dei migranti a bordo della nave Diciotti a Trapani. Dopo una lunga attesa, sono scesi in 40 minuti tutti i 67 migranti, anche i due indagati. Ci sono tre donne, una delle quali ha una ferita a un piede. La sua condizione è sotto valutazione medica e potrebbe essere ricoverata in ospedale, insieme al bambino che è con lei. Gli altri saranno condotti nel Cie di contrada Milo.

Sull'imbarcazione c'erano anche due minorenni non accompagnati, un pakistano di 16 anni e un egiziano di 17. In maggior numero i migranti provenienti dal Pakistan, che sono 23. Sono invece 12 quelli che arrivano dal Sudan, 10 dalla Libia, 7 dalla Palastina, 4 ciascuno da Marocco e Algeria, due dall'Egitto, e uno ciascuno da Ciad, Nepal, Yemen, Ghana e Bangladesh.

I primi a scendere nel porto di Trapani sono stati i due migranti indagati in stato di libertà dalla Procura, per violenza privata continuata ed aggravata in danno del comandante e dell'equipaggio del rimorchiatore Vos Thalassa. Sono il sudanese Ibrahim Bushara e il ganese Hamid Ibrahim. Entrambi erano scortati dalla polizia. “Dalle testimonianze risulta che alcuni migranti hanno minacciato, sequestrato e aggredito marinari di un’altra nave", ha spiegato Matteo Salvini. "Prima di piazzarli in un albergo per essere mantenuti a 35 euro al giorno ho voluto che i migranti spiegassero cosa era accaduto. Andrò fino in fondo finché qualcuno sarà assicurato alla giustizia”, ha sottolineato il ministro dell'Interno, che poi ha espresso il proprio timore: “L’unica cosa che mi farebbe arrabbiare è se tutti coloro che sono sbarcati restassero a piede libero: non permetterò che finisca a tarallucci e vino”.

